Włóż obrane ziemniaki do butów. Zostaw na noc i zobacz, co się stanie

Obecnie w wielu sklepach trwają wyprzedaże. Czasami zdarza nam się, że zakupy nie są do końca przemyślane. Wracamy do domu, przymierzamy i okazuje się, że skórzane buty są za małe. Spokojnie, nie musimy ich zwracać do sklepu, wystarczy, że zastosujecie ten prosty i banalny trik.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wykorzystaj obrane ziemniaki (123RF)

Na pierwszy rzut oka ten trik może wydawać się dziwny. Jednak wiele poradników go poleca jako sprawdzony i niezwykle skuteczny. Ziemniaki przyjdą z pomocą, gdy okaże się, że wasze ulubione buty obcierają lub kupiliście wymarzone, ale ciut za małe buty i niestety nie da się w nich chodzić.

Jak rozszerzyć obuwie? Wystarczy włożyć obrane ziemniaki i pozostawić je na noc. By spełniły swoją rolę, muszą być nieco większe niż przednia część buta. Roślina ta jest w stanie rozciągnąć buta w okolicach czubka nawet o 2-3 mm, a w miejscu, gdzie but gniecie najczęściej, czyli w okolicach pięty, około 1-2 mm. Przez noc sok z ziemniaka doskonale zmiękczy i rozciągnie skórę, dzięki czemu będzie więcej miejsca na palce. Metoda ta sprawdzi się wyłącznie w przypadku butów z naturalnej skóry lub zamszu. Dodatkowo ziemniaki doskonale pochłaniają przykry zapach z obuwia.

Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis