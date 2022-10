Włożyła białą sukienkę na ślub znajomej. Internauci nie mają dla niej litości

Włożyła białą sukienkę na ślub znajomej

Gabby nie ukrywała, że od samego początku miała wątpliwości, co do wyboru tej kreacji. Chciała jednak dopasować się kolorystycznie do garnituru partnera, którego marynarka posiadała nieco zielony odcień. Z tego też względu postawiła na białą sukienkę na ramiączkach z beżowo-zielonymi kwiatami. Choć biel była ledwo co widoczna, internauci nie pozostawili na dziewczynie suchej nitki. W komentarzach nie brakuje mocnej krytyki.