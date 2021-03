Wnuczka Kowalewskiego skacze z radości. "Celebruję tę wygraną!"

"Otrzymałam naprawdę ekscytujące wieści… Dostałam się do programu magisterskiego z aktorstwa w Royal Central School of Speech and Drama w Londynie. Dawałam z siebie wszystko, byłam przerażona przesłuchaniami, ogromnie zwątpiłam w siebie, ale udało mi się wytrwać. Zawsze czułam, że jestem swoim największym wrogiem, ale dzisiaj świętuję WIELKĄ WYGRANĄ dla samej SIEBIE" – napisała na Instagramie szczęśliwa Sacha.

Sacha Kowalewski – dziadek byłby dumny

"Mój dziadek dzisiaj zmarł. Bardzo się cieszę, że go poznałam i zobaczyłam podobieństwa między nami. Mój dziadek i ja nie mówiliśmy tym samym językiem, ale zawsze mogłam zrozumieć, jaki był zabawny. Był aktorem tak jak ja, wiem, że mam to we krwi dzięki niemu. Kiedy ostatnio byłam w Polsce, oglądałam go w sztuce, stał sam na scenie przez 3 minuty, próbując wymyślić, jak dostać się do KRZESŁA. Prosta komedia, a cała publiczność ryczała ze śmiechu łącznie ze mną. I właśnie tak go zapamiętam - jako dziadka, aktora, komika".