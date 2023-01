Wojciech Mann niewiele mówi o trzeciej żonie. Mało kto wie, z kim się związał.

"Ewa potrafi być nieprzyjemna"

Ewa Bańska jest szczera wobec męża. Jeśli zauważy, że nie wygląda korzystnie w jakimś stroju, otwarcie o tym komunikuje. - Nawet gdybym chciała, nie miałabym powodu, by się z niego wyśmiewać. Co nie znaczy, że jestem wobec męża bezkrytyczna. Zawsze mu powiem, że się fatalnie ubrał, gdy idzie do telewizji - powiedziała w wywiadzie dla "Rewii".