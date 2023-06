Napisał książkę o Monice Osińskiej. "Tamta prawda nie daje się już obronić"

Nie umniejszam okrucieństwa popełnionej zbrodni. Zginęła młoda kobieta. Chodzi mi tylko o to, by nie odbierać człowiekowi prawa do ponownej weryfikacji, kim jest. Kim stał się po długim czasie odbywania kary. To powinien być czas, który da się ogarnąć ludzkim umysłem. Wtedy taka kara ma sens. W kilku zachodnich państwach nacisk podczas więziennej resocjalizacji kładziony jest na zrozumienie tego, co zrobiłem i udowodnienie, że się zmieniam. W Polsce system tak nie działa. Mojej bohaterce nikt nie powiedział, co powinna zrobić, by, gdy minie te 25 lat, sąd wypuścił ją na wolność. No to jaka to jest resocjalizacja?