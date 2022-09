Wojciechowska tuli ciążowy brzuch i prosi o trzymanie kciuków. "Mamy to!"

"Istnieją w Polsce domy dla samotnych matek, ale wciąż brakuje miejsc dla nastoletnich usamodzielniających się mam i ich pociech. Realia pokazują, że jest to niezwykle potrzebna inicjatywa, aby młode mamy nie były rozdzielane ze swoimi dziećmi (co często się zdarza, bo dziewczyna poniżej 18 roku nie ma pełni praw rodzicielskich). Chcemy, żeby otrzymały też wsparcie w dorastaniu do najtrudniejszej roli w życiu, czyli bycia matką. Głęboko wierzymy, że będzie to wyjątkowe miejsce, bezpieczny dom, przystań i szansa na lepsze życie" - przekazała.