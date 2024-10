Ray Wilson to jeden z najbardziej cenionych artystów rockowych na świecie. W latach 1996-1998 był wokalistą grupy Genesis, w której zastąpił Phila Collinsa. Dziesięć lat później poznał polską tancerkę Małgorzatę Mielech, dla której zdecydował przeprowadzić się do Poznania. Małgorzata miała wówczas 20 lat. On - 40.