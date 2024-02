Wlej do doniczki. Zamiokulkas będzie uginał się od liści

Zamiokulkas zamiolistny zwany również "kwiatkiem idealnym dla zapominalskich" to roślina o niezwykłym uroku. Jej błyszczące, ciemnozielone liście dodają elegancji każdemu wnętrzu, w którym się znajduje. Co więcej, zamiokulkas nie jest rośliną wymagającą. Nie potrzebuje dużej ilości wody, a wręcz przeciwnie - okresowe susze nie są mu straszne. Zdecydowanie bardziej szkodzi mu nadmiar wody. Nie wymaga też skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Mimo, że zamiokulkas nie jest rośliną wymagającą, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą mu rosnąć i kwitnąć. Przede wszystkim miejsce, w którym stoi, nie powinno być ani nadmiernie nasłonecznione, ani bardzo ciemne. Jeśli na liściach zauważymy brązowe plamy, oznacza to, że trzeba poszukać nieco bardziej zacienionej przestrzeni.

Kolejna ważna zasada dotyczy podlewania. Należy unikać przelewania tej rośliny. Najlepiej podlewać ją w momencie, gdy górna warstwa ziemi będzie widocznie sucha. W zupełności powinno wystarczyć podlewanie raz na ok. dwa tygodnie. Zamiokulkas, podobnie jak inne domowe rośliny, nie przepada także za przeciągami. Dobrze też, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym się znajduje, nie była zbyt niska. W temperaturze niższej niż 5 st. Celsjusza może dość do jego obumierania.

Zamiokulkas to roślina wyjątkowo odporna na zmiany warunków atmosferycznych, choroby czy szkodniki. Jeśli jednak zauważymy, że zaczyna marnieć, warto zastosować prosty i niedrogi nawóz. Do jego przygotowania potrzebne są tylko dwa składniki.

Wystarczy dodać do wody odrobinę węgla aktywnego, dokładnie wymieszać, a następnie podlać roślinę. Węgiel nie tylko zmiękcza wodę, powodując, że ma ona mniej chloru, ale jest też środkiem o działaniu grzybobójczym i antybakteryjnym. Dzięki temu roślina szybko odżyje i będzie się dalej rozwijać.

