Wrzuć do doniczki, zamiast podlewać. Storczyk woli ten sposób

Podlewanie storczyków to prawdziwa sztuka. Aby dobrze i zdrowo rosły, wody nie może być ani za dużo, ani za mało. Jak dobrać odpowiednią ilość? Okazuje się, że istnieją odpowiednie metody, żeby sobie z tym poradzić.

Storczyki to popularne w polskich domach rośliny – piękna ozdoba parapetów oraz ciekawy pomysł na prezent. Nie są to kwiaty wymagające, choć mają swoje "humory" i wymagają pewnej ręki do kwiatów. Najtrudniejszym zagadnieniem jest w ich wypadku podlewanie. Storczykom szkodzi zarówno nadmiar, jak i niedobór wody.

Ile wody potrzebuje storczyk? Koniecznie sprawdź korzenie

Aby odpowiednio dobrać potrzebną storczykowi dawkę wody, trzeba obejrzeć korzenie. Jeśli są zielone, jędrne i sprawiają zdrowe wrażenie, storczyk nie wymaga podlania. Jeśli zaś mają jakby srebrny połysk, brakuje im nawodnienia. Korzenie ciemne, śliskie i rozmiękłe świadczą o przelaniu. Delikatna roślina nie potrzebuje aż tyle wilgoci. Warto pamiętać, że storczyków nie można ani przelać (nadmiar wody uszkadza korzenie), ani przesuszyć (niedobór hamuje kwitnienie).

Podlewanie kostkami lodu pobudza kwitnienie

Dobrym sposobem, aby nie przelać storczyka, jest podlewanie za pomocą kostek lodu. Gdy kostki będą się topić, roślina zacznie powoli pobierać wodę, dzięki czemu stopniowo dozowana wilgoć lepiej się wchłonie, zamiast gromadzić się na dnie doniczki. Korzenie nie będą stać w wodzie, więc staną się zdrowsze, a roślinie nie zagrozi nadmiar wilgoci. Wystarczy raz w tygodniu położyć w doniczce trzy kostki lodu.

Dodatkowo lód w naturalny sposób ochłodzi podłoże, co pobudzi storczyki do kwitnienia. Takie podlewanie może zastąpić inny popularny sposób obchodzenia się ze storczykiem, który polega na przenoszeniu go od czasu do czasu w chłodniejsze miejsce.

Czy lód może zaszkodzić kwiatom? Nie ma ryzyka

Podlewanie za pomocą kostek lodu może rozwiązać wiele problemów z dobraniem odpowiedniej porcji wody dla delikatnych i kapryśnych storczyków. Ochłodzi też podłoże, co ma szansę okazać się korzystne dla dobrego wzrostu i kwitnienia. Nie ma ryzyka, że taki sposób zaszkodzi kwiatom, oczywiście pod warunkiem, że będziemy postępować ostrożnie. W czasie każdej zmiany pielęgnacji należy obserwować roślinę i to, jak reaguje. Jeśli pojawią się niepokojące sygnały, zawsze można wrócić do tradycyjnego podlewania.