Wrzuć do soli. Włoski sposób robi furorę

Na szczęście jest na to sposób. Wystarczy, że do solniczki wrzucisz kilka ziarenek ryżu. Ryż wchłania wilgoć, przez co zapobiegnie zbryleniu się soli. Ten patent - powszechnie stosowany np. we Włoszech - można wykorzystywać także do innych przypraw. Wrzuć do nich kilka ziarenek ryżu, a następnie, zamknij opakowanie. Dzięki temu żadna przyprawa się już nie zbryli.