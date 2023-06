Wrzuć dwie tabletki. Wyżrą z odpływu wszystko, co zalega

Wrzuć do odpływu dwie tabletki, a następnie, zalej je octem. Tak odetkasz odpływ

Jeśli chcesz odetkać odpływ w brodziku, wyjmij z niego wszystkie elementy, włącznie z filtrem. Oczyść go z włosów i zanieczyszczeń. Przetrzyj go dokładnie gąbką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń, albo wrzuć do ciepłej wody z dodatkiem sody oczyszczonej. Następnie, doprowadź do wrzenia litr octu spirytusowego.