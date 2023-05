Wsadź w szczeliny muszli. Po chwili będzie jak nowa

Zamocz w tym papier i pozostaw go tak na 15 minut. Po zaciekach nie będzie śladu

Sok z cytryny doskonale radzi sobie z kamieniem, a co za tym idzie, także z zaciekami. Jednak w towarzystwie octu jabłkowego jego moc znacznie się zwiększa. Jeśli chcesz pozbyć się zacieków z toalety, wymieszaj sok z cytryny z octem jabłkowym w proporcji 1:1. Następnie, zamocz w nim papierowy ręcznik i przyłóż go do miejsca, w którym to powstały zacieki - wkładając także w szczeliny kołnierza. Pozostaw go tak na 15 minut, a po upływie tego czasu, zdejmij ręcznik i spłucz wodę. Po zaciekach nie powinno być śladu.