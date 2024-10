Wskoczyła w koronki. Nie mogła nie zwrócić uwagi

Telekamery "Tele Tygodnia" to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Gala przyznawania nagród za osiągnięcia telewizyjne od lat zbiera na czerwonym dywanie same najgorętsze nazwiska. W tym roku byli to m.in. Beata Tadla, Natasza Urbańska, Mateusz Damięcki, Aleksandra Szwed czy Julia Chatys, która pojawiła się na czerwonym dywanie w pięknej, koronkowej sukni do ziemi. To stylizacja na 5 z plusem.