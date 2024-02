Nie ma modniejszych spodni. Jeszcze niedawno były symbolem buntu

Sylwia Grzeszczak doskonale odnajduje się w najgorętszych trendach sezonu, co udowodniła jedną ze swoich ostatnich stylizacji na Instagramie. Celebrytka połączyła ze sobą aż dwa królujące obecnie trendy, które idealnie podkreślają jej sylwetkę. Na jakie produkty postawiła? Sprawdźcie.

Sylwia Grzeszczak nie stroni od pięknych, wieczorowych sukni, w których prezentuje się na swoich koncertach. Na co dzień wybiera jednak nieco swobodniejsze stroje, co zdaje się potwierdzać swoimi postami na Instagramie.

