Wspomniała, co wydarzyło się przed ślubem córki. "Była śledzona od rana do nocy"

Po latach mama Aleksandry, Jolanta Kwaśniewska wspomniała, że córka mocno przeżyła to, co wówczas działo się dookoła tego ważnego dnia. Jak wyznała była pierwsza dama w niedawno wydanej książce, niektóre kobiety od samego rana okupowały ławki w kościele, aby zobaczyć Aleksandrę w białej sukni.

Aby uniknąć medialnego szumu wokół ślubu, wraz z mężem i córką zastanawiali się nad organizacją ślubu za granicą. Jednak koszty zapewnienia gościom transportu oraz noclegu przeszła ich możliwości finansowe. Stres miał spowodować, że Aleksandra Kwaśniewska przez kilka dni nie mogła nic jeść, przez co w dniu ślubu miała w talii "może pięćdziesiąt parę" centymetrów. Również w wyniku życia w stresie zdenerwowana Kwaśniewska nakrzyczała na paparazzi.

Mówi o związku z Kwaśniewską. Oto co wyznał

