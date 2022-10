Wstydliwa przypadłość męczy. Tak pozbędziesz się pryszczy na pośladkach

Co zrobić z pryszczami na pośladkach?

Najważniejsza zasada brzmi: nie wyciskaj pryszczy, które pojawiają się na pośladkach. To może nie tylko pogłębić stan zapalny lub nawet rozprzestrzenić infekcję na inne części skóry. To także szybka droga do powstawania blizn i przebarwień. Co więcej, próba wyciskania może prowadzić do ciężkiego stanu zapalnego, który w niektórych przypadkach może wymagać antybiotykoterapii. Jak więc pozbyć się trądziku na pośladkach?