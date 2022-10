Słyszałaś o szczotkowaniu na sucho? Cellulit boi się tego zabiegu jak ognia

Zastanawiasz się, jak pozbyć się cellulitu? Nie ty jedna! Wiele kobiet próbuje go zwalczyć, choć całkowicie nie jest to możliwe. Najczęściej pojawia się na udach, pośladkach, brzuchu i przedramionach. Znamy zabieg, który potrafi zdziałać cuda. Jeśli stosować go będziesz regularnie, uda ci się zminimalizować cellulit.