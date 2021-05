Wszechmocne. Maria oswaja Siedlce z Alzheimerem

Odpłatność za udział w terapii jest symboliczna, to zaledwie 100 złotych miesięcznie. Każdy z uczestników ma dostęp do zajęć z fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą, pedagogiem. Ważnym elementem terapii jest dieta, dlatego dla uczestników przygotowujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Leszczyńska z dumą opowiada o dwóch programach komputerowych, które wykorzystuje się w Domu Pobytu to: RehaCom – do treningu pamięci i AfaSystem ćwiczący funkcje językowe.