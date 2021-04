Ma 36 lat i mówi o sobie stara panna

Myślę, że należy oddzielić jedno od drugiego, bo nie zawsze facet, który będzie słabym kandydatem na męża, będzie też słabym ojcem. To, że oni są "słabi", wcale nie jest ich winą. To jest nasza wina, kobiet, bo od początku powinnyśmy jasno przedstawiać nasze oczekiwania. Większość kobiet boi się o nich głośno mówić z obawy, że facet ucieknie. My od nich nie wymagamy nawet minimum, nie rozmawiamy o tym, co nam nie odpowiada. Mam wrażenie, że największym problemem w komunikacji jest to, że my nie słuchamy siebie wzajemnie, by się zrozumieć. Słuchamy, by odpowiadać. Kobietom wydaje się, że dobry związek to kwestia poznania odpowiedniego faceta, a nie bycia odpowiednią kobietą. Kobieta powinna przede wszystkim chcieć, spędzić resztę życia ze sobą, a dopiero potem myśleć o poznaniu kandydata na męża.