Wszechmocne. Spełnione i niezależne. Nowa akcja WP Kobieta

Niezależność finansowa kobiet, to temat zbyt często pomijany, co jest dużym błędem, bo co piąta Polka nie ma dziś własnych dochodów. Redakcja WP Kobieta pragnie przekonać panie, żeby w 2021 r. postawiły na swój rozwój zawodowy. Dowodem na to, że warto zaryzykować i w pełni wykorzystać swój potencjał jest Magdalena Wiereska, znana jako Mama na budowie. Magda porzuciła intratną pracę w banku na rzecz własnej działalności. Gdy zamiast spodziewanego awansu dostała zaledwie kilkaset złotych premii, a nadmiar obowiązków zaburzał jej życie zawodowe i rodzinne, powiedziała – dość. Zaczynając od wynajmu jednego mieszkania, w ciągu kilku lat dorobiła się miana specjalisty na rynku nieruchomości i obecnie zarządza 20 lokalami. Nie przeszkodziło jej to w urodzeniu trójki dzieci, które często towarzyszą jej choćby na zakupach w marketach budowlanych. Jej przesłanie dla innych kobiet brzmi: "Ogarniamy dom, ogarniamy dzieci, czemu miałybyśmy nie ogarniać biznesu?".

