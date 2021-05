Wszechmocne. Urszula w kilka lat stworzyła cukiernicze imperium

Miesiąc przed przyjęciem spotykamy się z klientem i omawiamy wszystkie szczegóły. Potem umawiamy się na degustację i sprawdzamy, czy wszystko, co przygotowaliśmy, jest perfekcyjne. Jeśli ślub jest w sobotę, do pracy zabieramy się w poniedziałek, robimy zaopatrzenie, przygotowujemy dokładny plan działania. We wtorek zaczynamy szykować słodkości. To nie znaczy, że one w dniu wesela są stare, po prostu proces produkcji monoporcji, polega na ich zamrożeniu. Także same ciasteczka przygotowuje się kilka dni. Bardzo trudnym elementem przygotowań jest stworzenie dekoracji, np. figurek z masy cukrowej. Ja to robię samodzielnie, od początku do końca. Potem jest sam wyjazd na realizację - trzeba wszystkiego dopilnować, musi być perfekcyjnie. A od poniedziałku zaczynamy wszystko od nowa.