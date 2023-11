Wszyscy znają ją z "Klanu". Niezwykłe, co robi po godzinach

Paulina Holtz w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o pewnym kreatywnym przedsięwzięciu. Zaprosiła przed swój obiektyw aktorki i aktorów, którzy mieli zdradzić, kim chcieli zostać w dzieciństwie. Zdjęcia to nie wszystko. Osoba odwiedzająca wystawę będzie miała okazję posłuchać "co poszło nie tak" w życiu sfotografowanej osoby, że postanowiła podjąć się zawodu aktora.

Autorka wystawy niedawno zgodziła się opowiedzieć o swoim projekcie. W rozmowie z dziennikarką portalu kobieta.rp.pl wspomniała, że wiele znanych nam dziś osób w dzieciństwie marzyło o kompletnie innym zawodzie. Jak to się stało, że, koniec końców, zmieniły swą ścieżkę kariery?

