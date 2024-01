Wyciągasz matowe szklanki ze zmywarki? Popełniasz kilka błędów

Jeśli mamy w domu szkło, które zdążyło zmatowieć, musimy niestety wyczyścić je ręcznie. Aby to zrobić domowym sposobem, wystarczy nalać do miski ciepłej wody i wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego. W tak przygotowanym roztworze moczymy szklanki i kieliszki przez około pół godziny. Po tym czasie możemy je umyć ręcznie płynem do naczyń lub ponownie wstawić do zmywarki. Będą lśnić jak nowe.