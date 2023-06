Wyciskasz pryszcze? Dermatolożka bije na alarm

Dermatolodzy zawsze przestrzegają, by nie wyciskać pryszczy. W końcu w ten sposób rozsiewamy na twarzy bakterie i prowokujemy pojawianie kolejnych niedoskonałości. Taki zabieg może się również skończyć powstaniem blizny, nie mówiąc już o długim gojeniu się ranki czy przebarwieniu potrądzikowym.

Jednak czasem nie jesteśmy w stanie się powstrzymać. Szczególnie w przypadku pryszczy z ropnymi, białymi główkami, których chcemy się jak najszybciej pozbyć. Lecz warto trzymać się pewnych zasad. Pozwolą one na względnie bezpieczne przeprowadzenie tej "operacji" w domowych warunkach. Opowiedziała o nich dermatolożka Mona Gohara w materiale dla Well+Good.

Nie wyciskaj pryszczy palcami czy paznokciami

Dla wielu osób zaskakujące może okazać się to, iż dr Mona Gohara odradza wyciskanie pryszczy palcami. Zaznacza, iż znajduje się na nich mnóstwo bakterii, których w żadnym wypadku nie chcemy przenosić na twarz.

Zaleca natomiast zaopatrzenie się w specjalny przyrząd, jakim jest ekstraktor do wyciskania pryszczy, który kosztuje kilka złotych. Składa się z rączki oraz metalowej pętelki, przy pomocy której usuwa się pryszcza. Ważne jednak, by przed takim zabiegiem dokładnie umyć przyrząd oraz go zdezynfekować. To samo należy zrobić już po wyciśnięciu pryszcza.

Jakie kroki podjąć po wyciśnięciu pryszcza?

Dematolożka przestrzega również przed wycieraniem palcem wyciśniętej zawartości. Dłonie nie mają prawa zbliżyć się do twarzy, a już szczególnie do tak podrażnionego miejsca. Poleca zatem usunąć wydzielinę za pomocą wacika czy też pałeczki do uszu. Ostatnim etapem jest dokładne umycie twarzy nawilżającym żelem.

