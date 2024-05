Latami się ukrywała. Wygadała się koleżanka

Aktorka zdecydowała się jednak na zmiany i zamknęła ten serialowy etap. Po czasie zdecydowała się na udział w kolejnej edycji tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a jej występy komplementowali nie tylko widzowie, ale także jurorzy. Ostatecznie Sokołowska tańcząca w parze z Jackiem Jeschke zdobyła Kryształową Kulę, zostając kolejną zwyciężczynią wspomnianego programu.

- W każdym tańcu muszę pokonywać swoje ograniczenia. Ale największym z nich jest mój wstyd. Przez lata trzymałam go w sobie i pielęgnowałam, by nikt się o nim nie dowiedział - wyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Dodała, że obecnie stara się robić wszystko najlepiej, jak potrafi, choć nie wszystko, co pokazuje, jest doskonałe, za to - jak mówi - "(...) Jest częścią Anity: garbiącej się, jąkającej, czasami sparaliżowanej ze strachu. Ale lecę dalej i czuję, sama dla siebie, że jestem na właściwej drodze".

Dodała też, że Sokołowska przestała się tym przejmować i zaakceptowała swój nos właśnie w czasie udziału w tanecznym show, gdzie kompletnie nie miała wpływu na to, w jaki sposób zostanie pokazana. - Teraz Anitka docenia, że program Polsatu i z tym kompleksem pomógł jej się uporać - stwierdziła koleżanka aktorki.

