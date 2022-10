Wyjątkowa kolekcja okularów przeciwsłonecznych Kilian Kerner x Fielmann

Berlin Fashion Week to przede wszystkim współpraca pomiędzy niemieckimi markami. Bardzo dobrym przykładem takiej synergii jest Kilian Kerner, który jako ceniony projektant na Berlin Fashion Week oprócz pracy nad swoimi projektami zawsze szuka oryginalnych dodatków uzupełniających jego projekty. Na szczególną uwagę w tym sezonie zasługuje marka Fielmann której okulary przeciwsłoneczne miały kluczowy wpływ na wygląd stworzonych przez projektanta stylizacji. Kolekcja okularów przeciwsłonecznych Fielmann "Kilian Kerner Colour Edition" to różnorodne kolorystycznie propozycje okularów przeciwsłonecznych, które projektant wybrał do uzupełnienia swojej najnowszej kolekcji prezentowanej na BFW.