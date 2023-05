Wylej na trawnik. Raz na zawsze pozbędziesz się mchu

Mech atakuje zaniedbane, osłabione trawniki. Co gorsza, pobiera on z gleby cenne składniki odżywcze, co powoduje, że stan trawy pogarsza się jeszcze bardziej. Większość z nas, chcąc pozbyć się mchu z trawnika, decyduje się na przeprowadzenie wapnowania. To nic innego, jak równomierne rozprowadzenie wapna na powierzchni trawnika.