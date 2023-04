Wylewasz starą zupę do toalety? Możesz gorzko tego pożałować

Nie wylewaj zupy do toalety. Możesz zapchać kanalizację

Wylewanie starej zupy do kanalizacji to powszechna praktyka, która zdaje się mieć logiczne wytłumaczenie. Nie można przecież wylewać płynów do worka na śmieci, a wylanie zupy do opływu w zlewie wiąże się z jego zapchaniem. Toaleta wydaje się najrozsądniejsza. Niestety, takie działanie niesie za sobą poważne konsekwencje.