Wymieszaj i spryskaj mniszka lekarskiego. Chwast nie będzie miał żadnych szans

W Polsce mniszek lekarski jest wszechobecny. Można go spotkać na łąkach, polach, w parkach i ogrodach. Niestety jego usunięcie często graniczy z cudem. Nie każdy wie, że ucinaniem jego kwiatostanu oraz liści nic nie wskóramy. Chodzi bowiem o to, aby dokładnie usunąć go razem z korzeniami. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W tym przypadku zbawieniem może okazać się oprysk, który przyrządzimy w domu.