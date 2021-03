Wymowna grafika Matyldy Damięckiej. Odniosła się do afery z Jakubem Żulczykiem

Jakub Żulczyk nie pozostał obojętny na wpis Andrzeja Dudy, który zamiast pogratulować zwycięstwa Joe Bidenowi, jedynie powinszował mu udanej kampanii wyborczej. Pisarz w swoim dość rozbudowanym wpisie nazwał wówczas prezydenta "debilem", co oczywiście nie spodobało się władzy w kraju. Teraz Żulczykowi grozi nawet do 3 lat więzienia za zniesławienie.

Damięcka w obronie Żulczyka

Solidarność z pisarzem wykazało wiele znanych osób. Wśród nich można wyróżnić Manuelę Gretkowską, która zaznaczyła, że jej kolega po fachu możliwy wyrok "odsiedzi bohatersko za prezydenta". Także jazzman Michał Urbaniak we wpisie na Facebooku odniósł się do całej sytuacji twierdząc, że "Szanowny Pan Prezydent jest Tumanem, Debilem i Idiotą do kwadratu". Na reakcję innych osób nie trzeba było długo czekać.