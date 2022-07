Wynajmuje swojego męża innym kobietom. Zainteresowanie jest ogromne

"Ludzie są naprawdę zainteresowani. Zdarzyło się, że niektórzy źle to odebrali i myśleli, że zatrudniam Jamesa do czegoś zupełnie innego! Nawet w kryzysie nie planuję tego robić! Jednak większość ludzi uważa, że ​​to świetne. Mówią, że czasami trudno jest skłonić fachowców do wyceniania drobnych prac, ponieważ nie są ich wykonywaniem w ogóle zainteresowani. Czasami szybciej i łatwiej jest skłonić kogoś do wykonania pracy, na którą czekaliśmy od naszych mężów przez całe życie" – stwierdziła Laura Young na łamach "The Sun".