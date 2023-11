Wypadające włosy i słaba kondycja skóry? Przeczytaj, co może ci pomóc

Wypadanie włosów czy niedoskonałości cery dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przyczyny mogą być bardzo różne: genetyczne, hormonalne, środowiskowe czy związane z niewłaściwą pielęgnacją. Problemy te niekiedy nasilają się sezonowo – w okresie obniżonej odporności i niedoborów witamin i składników mineralnych, a więc zazwyczaj jesienią i wiosną. To proces naturalny, co nie oznacza jednak, że nie można skutecznie go zniwelować. Sprawdź, co robić na co dzień, aby wspierać swoją skórę i włosy i jaką warto zastosować suplementację!