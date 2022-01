Wypadek Polki na Dominikanie. Potrzebna pomoc

Do wypadku na karaibskiej wyspie doszło w nocy z 8 na 9 stycznia. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Początkowo pojawił się apel o krew dla Marty Janeckiej. Obecnie potrzebne jest również wsparcie finansowe. Leczenie oraz sprowadzenie do Polski rodzina kobiety oszacowała na 500 tysięcy złotych.