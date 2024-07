Nornice, to obok kretów, wyjątkowo uciążliwe ogrodowe szkodniki. Te niewielkie gryzonie, przypominające swoim wyglądem chomiki, mogą doprowadzić do poważnych zniszczeń. Obgryzają korzenie i krzewy, wyjadają nasiona, pozostawiając dodatkowo liczne dziury w ziemi.

Największą aktywność wykazują nocami, dlatego nie zawsze można je zauważyć od razu. Jeśli jednak zorientujesz się, że to one niszczą twój ogród i działkę, warto zacząć działać od razu.

Aby skutecznie pozbyć się tych szkodliwych gryzoni z naszej działki lub ogrodu, nie trzeba sięgać po skomplikowane pułapki. Warto wykorzystać coś, co raczej każdy ma w swoim domu i - najprawdopodobniej - korzysta z tego codziennie.

Chodzi o kawę, a dokładnie o fusy pozostałe po jej parzeniu. Wystarczy obsypać nimi wydrążone przez nornice dziury w ziemi, a zapach kawy skutecznie wypłoszy niechcianych lokatorów. Warto regularnie powtarzać ten zabieg, by mieć pewność, że nornice nie zechcą wrócić.

Oprócz tego warto pamiętać o tym, by regularnie przeprowadzać na działce prace porządkowe - kosić trawę, usuwać opadłe liście i wyrywać chwasty. Dzięki temu szybciej zaobserwujecie pojawienie się nieproszonych gości w ogrodzie, co przyspieszy rozpoczęcie walki o wasze rośliny.

