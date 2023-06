Wyprawili wesele bez dzieci. "Ponury żart"

Wesela bez dzieci to nowy trend, z którym większość z nas jeszcze się oswaja. Jednych oburza, inni go popierają. – Co do zasady wesele jest towarzyskim, odświętnym spotkaniem rodziny i naszych przyjaciół. Skoro dziecko należy do rodziny, to jego obecność na ślubie i weselu wydaje się czymś oczywistym. Jest jednak kilka "ale" – mówi psycholożka Marta Kędzierska z Sieci Klinik Psychologiczno-Psychiatrycznych PsychoMedic.pl.