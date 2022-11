Wypróbowała aerial jogę. Pożegnała uporczywy problem

To, co szczególnie zachwyciło dziennikarkę, to wpływ tej odmiany jogi na kręgosłup. W miarę ćwiczeń ból ustępował, przynosząc uczucie odprężenia. Bridie podkreśla, że zbawienny wpływ aerial jogi na kręgosłup potwierdzają badania. Journal of Chiropractic Humanities zbadał 65-letniego mężczyznę, który przez 15 lat cierpiał z powodu przewlekłego bólu dolnej części pleców. Dzięki systematycznym zajęciom ból zmniejszył się o 50 procent! Sam zakres mobilności zwiększył się natomiast o 20-40 procent. Te wyniki mówią same za siebie!