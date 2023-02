Wyremontowali im dom. Mówi, jak to się skończyło

Architektka z "Naszego nowego domu" mówi o remoncie. "Jestem zmęczona"

Martyna Kupczyk, architektka z "Naszego nowego domu" postanowiła niedawno podzielić się wrażeniami z remontu, w którym brała udział w ramach programu. - Przyznam szczerze, że jestem zmęczona, ale najbardziej ciekawi mnie, czy będzie podobał się dom. Robiliśmy go dla taty i jego córeczki Nikoli. W jej pokoju stanęło coś, o czym bardzo marzyła, ale nie mogę powiedzieć wam co, bo obejrzycie to dopiero w wiosennej ramówce - opowiadała architektka na InstaStories.