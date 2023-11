"Wyścig zbrojeń" w sklepach. W święta będzie tylko gorzej

Tak bronią się przed złodziejami. "Wyścig zbrojeń"

- Sklepy mierzą się z coraz większym problemem kradzieży. Sprzedawcy detaliczni nie są w stanie przejść do porządku dziennego z tak wysokim poziomem strat i rekompensować go i tak już niskimi marżami. Oznacza to wzmożone wdrażanie przez sklepy i sieci handlowe zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które w efektywny i skuteczny sposób zmniejszają poziom kradzieży. Mówimy tu o swoistego rodzaju wyścigu zbrojeń, który należy rozumieć jako inwestowanie w rozwiązania antykradzieżowe takie, jak bramki, etykiety umieszczane na towarach i inne rozwiązania, których zadaniem jest ograniczanie strat – komentuje Robert Głażewski, Business Unit Director z Checkpoint Systems Polska, firmy zajmującej się dostarczaniem zabezpieczeń antykradzieżowych do sklepów.