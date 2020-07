Wysoki kucyk w stylu Ariany Grande. Wypróbuj błyskawiczną fryzurę podkreślającą urodę

Wysoki kucyk w stylu Ariany Grande jest bardzo efektowny, choć naprawdę zajmuje niewiele czasu. To sposób na piękny i dziewczęcy wygląd niezależnie od okoliczności. Można postawić na wygładzoną wersję, jak i na dodanie dwóch zwiewnych pasm z przodu. Poniżej znajdziesz podpowiedź dotyczącą fryzury w stylu Ariany Grande.

Wysoki kucyk w stylu Ariany Grande – jak go wykonać?

Pewnie patrząc na wokalistkę w takiej fryzurze nie możesz oprzeć się wrażeniu, że wysoki kucyk w stylu Ariany Grande jest trudny do wykonania. Jak się okazuje, wystarczy, że dokładnie rozczeszesz pasma i zbierzesz włosy na samym czubku głowy. Pamiętaj, że kucyk w stylu gwiazdy powinny przylegać do skóry – kosmyki mocno zwiąż gumką, aby zapewnić sobie całodzienny komfort. Włosy u góry lekko natapiruj, dzięki czemu zwiększysz objętość pasm. Modny wysoki kucyk w stylu Ariany Grande jest gotowy. Fryzura eksponuje oczy i kości policzkowe, więc możesz ją wykorzystać na co dzień i od święta.