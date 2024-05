Wystarczy przekręcić śrubę w oknie. Później sobie podziękujesz

Zastanawiałeś się, do czego służy mała rolka, która znajduje się na środku wewnętrznej ramy okna? Nie ma ona żadnego połączenia z zawiasami, ale pełni istotną funkcję. Otóż umożliwia regulację okien na tryb zimowy lub letni, co wpływa na temperaturę panującą w danym pomieszczeniu.

Śruba odpowiada za siłę nacisku okna na ramę, co pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie szczelności okna. Najczęściej okna są instalowane w trybie standardowym, ale warto wiedzieć, że w zależności od sezonu, tryb ten można zmodyfikować. Siła docisku wpływa na temperaturę w pomieszczeniu.

Tryb letni a tryb zimowy — różnice

W trybie letnim następuje zmniejszenie siły nacisku okna na ramę, dzięki czemu powstają mikroszczeliny, które poprawiają cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Tryb zimowy to całkowite przeciwieństwo. Docisk okna do ramy wówczas zwiększa się, co uniemożliwia przedostanie się zimnego powietrza do wnętrza. Ten prosty patent pomaga obniżyć koszty ogrzewania w sezonie zimowym.

Aby przestawić tryb docisku okna, wystarczy bliżej przyjrzeć się wspomnianej rolce. Na jej środku umieszczono znak w postaci kropki lub linii, który wskazuje obecne ustawienie okna. Gdy ten znacznik znajduje się od wewnątrz, bliżej uszczelki, świadczy to o trybie zimowym okna. W sytuacji przeciwnej, gdy znak jest na zewnątrz, okno znajduje się w trybie letnim. Jeśli rolka ma więcej kropek, bierzemy pod uwagę tę największą.

Chcąc zmodyfikować ustawienia okien, przygotuj kombinerki lub klucz imbusowy. Umieść narzędzie w otworze regulacyjnym i przekręć w taki sposób, by znacznik był umieszczony od wewnętrznej lub zewnętrznej strony, w zależności od preferowanego trybu pracy okna. To koniec procedury. Warto jednak sprawdzić, czy zmiana przebiegła pomyślnie. Jak to zrobić? Umieść obok okna zapaloną świeczkę. Jeżeli jej płomień się poruszy, oznacza to, że okno jest ustawione na tryb letni. Jeśli płomień będzie jednostajny, okno jest w trybie zimowym.

