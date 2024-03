Wystawiasz stopę spod kołdry? Ciało chce ci coś "powiedzieć"

Wydawać by się mogło, że wystawiamy jedną nogę spod kołdry tylko dlatego, bo nie możemy się zdecydować, czy chcemy spać przykryci, czy może nie. Prof. Natalie Dautovich z Uniwersytetu Alabama postanowiła zbadać ten problem, a wnioskami, do których doszła, podzieliła się na łamach "New York Magazine".