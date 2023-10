Wystroiła się w mini. Ale całą uwagę skradły podkolanówki

Beret czy beanie? Raczej kaszkiet

Iga Krefft to trendsetterka, co widać w każdym detalu jej stylizacji. Spójrz tylko na kaszkiet artystki. Model Kangol zakładany tył na przód dopiero powrócił na londyńskie ulice po wielu latach nieobecności, a już pojawił się na głowie polskiej artystki. Modowy "timing" Iga Krefft opanowała do perfekcji.