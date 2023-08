Wystroiła się w mini. Wyglądała jak milion dolarów

To, co zaprezentowała na sobie Anna Maria Sieklucka, to miła odskocznia od non stop przewijających się na ściankach stylizacji gwiazd z cekinami, piórami, prześwitami czy dekoltami. Aktorka znana z produkcji "365 dni" zadała francuskiego szyku. Takiej stylizacji z pewnością nie powstydziłaby się sama Alexa Chung, która uchodzi za jedną z największych ikon współczesnego stylu.