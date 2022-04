Wyszła za Ukraińca. Teraz zwraca Polakom uwagę

"Mamy taką rodzinną anegdotkę, jak babcia poprosiła jego kolegę, żeby poszedł wytrzepać dywan na dwór, a on taki zdziwiony, że jak to, że on tego sam nie uniesie przecież... A ona do niego, że co on w ogóle mówi, że ona sama ten dywan wynosi i trzepie na dworze".