Wywiad Meghan i Harry’ego wzbudził emocje. Jest komentarz od brytyjskiej minister

Nie milkną echa po opublikowaniu wywiadu dla CBS. Podczas rozmowy padły naprawdę mocne oskarżenia skierowane wobec brytyjskiej rodziny królewskiej, co nie powinno dziwić po mocnym zwiastunie wywiadu. Oprah Winfrey wypytywała swoich rozmówców o motywację dotyczącą ich odejścia z Pałacu Buckingham i nie tylko.

Wstrząsające słowa Sussexów

Oprócz tego, z wywiadu można się dowiedzieć, że królowa Elżbieta II bardzo dobrze traktowała Meghan i zawsze okazywała jej serdeczność oraz pomoc. Jednak nie zmieniło to nastawienia innych osób z bliskiego kręgu rodziny do Markle. Księżna przyznała, że cały czas czuła się uciszana na dworze królewskim. Jakby tego było mało, przez zachowanie wszystkich wokół miała także myśli samobójcze.

Po roku od wycofania się z obowiązków pełnienia funkcji reprezentacyjnych dla rodziny królewskiej, Harry i Meghan potwierdzili, że nie zamierzają wracać do dawnych zajęć. Cały czas mieszkają w Kalifornii z Archiem, a już niedługi na świat przyjdzie ich córka.

Na reakcję osób znających Sussexów nie trzeba było długo czekać. Także Vicky Ford minister ds. dzieci w rządzie Borisa Johnsona odniosła się do wywiadu Meghan i Harry’ego. Udzieliła krótkiego, ale wymownego stanowiska w rozmowie ze "Sky News":

Także pisarska Amanda Gorman zdecydowała szybko odnieść się do rewelacji ujawnionych przez książęcą parę. Kobieta napisała, że " Meghan żyje życiem, jakim powinna żyć księżna Diana, jeśli tylko osoby wokół niej były tak odważne, jak ona była ".

