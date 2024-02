Wywóz śmieci. Kto może być zwolniony z opłat?

Każda gmina w Polsce ma obowiązek utrzymania czystości, co łączy się z koniecznością regularnego wywozu odpadów. Z roku na rok można było zaobserwować wzrost cen za takie usługi, co budziło irytację mieszkańców wielu miejscowości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku, gminy mogą jednak zwalniać z tych opłat lub przyznawać częściowe ulgi. Warto wiedzieć, kto może się o to ubiegać.