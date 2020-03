WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 kredyt Maja Kołodziejczyk 4 godziny temu Wzięła kredyt dla partnera. Teraz chce z nim zerwać i boi się, że ze spłatą rat zostanie sama Natalia wzięła kredyt dla swojego partnera, który miał kupić samochód. Niestety, pieniądze się rozeszły, a mężczyzna zaczął pić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wzięła kredyt dla mężczyzny (Pixabay.com) Natalia jest na siebie zła. Wzięła kredyt dla partnera, który miał za te pieniądze kupić samochód. Niestety, mężczyzna zaczął notorycznie wracać do domu pijany, a Natalia przestała myśleć o wspólnej przyszłości. Wzięła kredyt dla partnera Natalia coraz poważniej myśli o rozstaniu, ale boi się, że jej partner zostawi ją wówczas samą z kredytem. Swoją sytuację opisała na forum internetowym. "Wiem, że jestem naiwna. Zaufałam partnerowi i wzięłam dla niego kredyt. Miał kupić samochód, ale nie kupił i pieniądze się rozeszły. On spłaca raty, ale chce się z nim rozstać i wiem, że wtedy z kredytem zostanę sama. Najgorsze jest to, że naprawdę muszę się z nim rozstać, bo nie wytrzymam dłużej takiego życia z nim. Od dłuższego czasu zawsze wraca z pracy pijany" – żali się. "Jesteśmy razem od 10 lat i w przyszłym roku planowaliśmy ślub. Gdy on jeździł pracować za granicę, był spokojniejszy. Wcześniej przez pół roku siedział w domu na zwolnieniu lekarskim i był również był spokój. Niestety, wszystko zmieniło się, gdy znalazł pracę w naszej miejscowości. Od miesiąca wraca do domu pijany. Rozmawiałam z nim o tym i mówiłam, że jak nie przestanie, to się rozstaniemy, ale widać nie bierze tego na poważnie" – mówi Natalia. Internauci doradzili Natalii, by nie tkwiła w nieszczęśliwym związku. Ich zdaniem, lepiej powoli spłacać kredyt, niż zmuszać się do życia z osobą, która tak ją traktuje. "Nie przejmuj się kredytem. Jakoś go spłacisz. Zbierz się na odwagę i odejdź. Jak się uwolnisz od tego stresu, który on ci funduje, to spojrzysz na życie zupełnie inaczej, z optymizmem. Ostatecznie, jak on uzna, że bardziej zależy mu na tobie niż na alkoholu, to możecie się znów zejść", "Brać ślub z alkoholikiem? Współczuję. Nie jest za późno, aby znaleźć sobie faceta bez nałogów" – komentowali inni użytkownicy forum. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze