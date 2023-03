Wzięli udział w programie "Nasz nowy dom". "Zaraz po remoncie nie było kolorowo"

- Do końca nie wierzyłam, że pani Kasia do nas przyjedzie. Gdy ją zobaczyłam, od razu się rozpłakałam. Po mężu było widać, że spadł mu wielki kamień z serca. My już naprawdę myśleliśmy, że nie damy rady. Ten remont był dla niego ogromnym wysiłkiem nie tylko psychicznym, ale przede wszystkim fizycznym. Od razu po pracy przyjeżdżał tutaj na działkę, by jeszcze coś zrobić. Czasami spał tylko po 2-3 godziny – opowiada Patrycja.