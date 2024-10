Wzięły legalny ślub w Polsce. Teraz państwo żąda rozwodu

Głównym problemem w ich obecnej sytuacji jest prawne ustanowienie płci Julki. Tranzycja medyczna to nie to samo, co tranzycja prawna. W przypadku tego drugiego konieczne jest orzeczenie sądu w sprawie uzgodnienia płci. Wymagane są opinie seksuologa i psychiatry, a także dostarczenie wiele innych dokumentów. Istnieje też nakaz wystąpienia do sądu, z pozwem wobec swoich rodziców. Co jednak najważniejsze, kobiety musiałyby wziąć rozwód, bo prawo polskie nie uznaje związków jednopłciowych.