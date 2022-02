Wzruszający moment w telewizji na żywo. Mieszkanka Lwowa dziękuje Polakom

Lwiowianka ze złami w oczach dziękuje Polakom za pomoc

To, co się dzieje od ostatnich kilku dni na Ukrainie pokazuje niezwykłość tego narodu, który za wszelką cenę walczy o swoją niepodległość. W tym momencie niesamowicie ważny jest każdy rodzaj wsparcia. Zorganizowanie się Polaków pokazuje, że jako naród potrafimy szybko podjąć się ważnej inicjatywy i wyciągnąć pomocną dłoń. Gesty Polaków, a w tym zorganizowanie transportu przez granicę, dostarczanie żywności, leków oraz innych potrzebnych artykułów, czy wreszcie oferty przyjęcia uchodźców z kraju, gdzie toczy się wojna, jest podziwiane na całym świecie. Do niezwykle wzruszającego momentu doszło podczas relacji dziennikarza, który nadawał na żywo dla programu Polsat News.